Aos 90 anos, atriz Daisy Lúcidi morre de Covid-19

Nos anos 2000, de volta às telas, ela atuou em tramas como "Paraíso Tropical", "Passione" e "Babilônia". Também conhecida por seu trabalho como radialista, Daisy Lúcidi começou a apresentar o programa "Alô, Daisy!" na rádio Nacional do Rio em 1971. O mesmo ficou no ar por 46 anos.

Daisy Lúcidi iniciou carreira na TV em 1963, na minissérie "Nuvem de Fogo", e em 1973 interpretou um papel central na novela "João da Silva". Desde então, ela atuou em produções como "Bravo e Casarão", antes de fazer uma pausa na carreira para servir como vereadora e deputada estadual por 18 anos no Rio.

Morreu de Covid-19, na madrugada desta quinta-feira (07), aos 90 anos, Daisy Lúcid. A atriz , conhecida por seu trabalho em diversas novelas da Globo , estava internada em um hospital em Cobacabana, no Rio de Janeiro, desde o fim de abril.

