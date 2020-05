Horóscopo do dia: previsões para 7 de maio de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta as previsões para você aproveitar melhor o seu dia





ÁRIES

Continue a abrir espaço para novos aprendizados. É tempo de renovar e reciclar áreas de sua vida que estejam desgastadas ou estagnadas. É importante também estar disposto a fazer algumas concessões, se necessário for. Naturalmente o outro perceberá a necessidade de fazer concessões também. Hoje é di a de Lua cheia de Escorpião : cuidado com atitudes extremas, prefira olhar para si mesmo. O céu favorece profundidade de mergulhos nas questões que devem ser transformadas. Bom período para perdoar e pedir perdão.

TOURO

O período traz potencial transformador, se estiver disposto a mergulhar em sua alma, deixar o orgulho de lado e elevar os sentimentos. A Lua cheia acontece em Escorpião: tudo se intensifica, vale escolher melhor suas companhias e os assuntos onde coloca sua energia. Sol e Lua se combinam com Netuno, favorecendo a conexão com as dimensões mais elevadas. Fica mais fácil conectar-se com o coração e a intuição. Você pode eliminar o que vai mal, o que acarreta prejuízos em sua vida pessoal ou profissional.

GÊMEOS

É tempo de recolhimento e finalizações importantes. As emoções transbordam com a Lua cheia em Escorpião, muitas situações chegam ao ápice. Aproveite para reservar momentos de introspecção, estar junto à natureza ou em silêncio, paz e tranquilidade. As ideias inspiradas, a meditação, a imaginação e os assuntos ligados à espiritualidade estão em destaque. Bom momento para limpar o coração e deixar para trás velhos sentimentos. Bom momento também para cultivar a fé, a crença de que é realmente é capaz.

CÂNCER

A intuição está favorecida. Com a Lua cheia em Escorpião vale pesquisar, investigar, descobrir respostas e obter diagnósticos. Procure interiorizar-se para absorver suas propriedades de cura e transformação. Sol e Lua se combinam com Netuno: fica mais fácil cultivar compaixão e empatia, compreender melhor o outro. Conte com mais inspiração e sensibilidade também. O período está perfeito para meditações e práticas espirituais. Se o momento é de estudo ou pesquisa, aproveite para aprofundamento.

LEÃO

Procure manter-se aberto e flexível ante as situações, principalmente ao lidar com o sexo oposto. Em tempos de Lua cheia tudo fica mais intenso e as emoções transbordam. As limpezas emocionais ficam favorecidas se estiver disposto a abrir o coração. Este é um período de inspiração e renovação, algo pode ser deixado para trás. Você movimentar as energias estagnadas, cultivar mais profundidade em suas percepções para compreender o que deve ser transformado. É tempo de desapego.

VIRGEM

A curiosidade continua favorecida, a mente ganha potencial intuitivo. Exercite a mente e o corpo também, alongue-se, procure cultivar autoestima e tranquilidade. A Lua cheia acontece em Escorpião, combina forças com Netuno : os assuntos de cunho transcendental e espiritual ganham destaque. Aproveite para programar atividades relaxantes de cunho mais introspectivo. Assim pode limpar o coração, deixar para trás velhos sentimentos e abrir-se para novos aprendizados.

LIBRA

É melhor cultivar autonomia para mudanças, reformulações, e correções sem depositar muitas expectativas em relação aos outros. Invista na pesquisa, na intuição e na profundidade para compreender a si mesmo. É tempo de questionar-se, de buscar seu verdadeiro caminho. Aprofunde seus conhecimentos e elimine o que não condiz com seu crescimento. Evite atritos com o sexo oposto, pois as emoções podem ficar exacerbadas. Com a Lua cheia de Escorpião tudo pode se tornar mais intenso e profundo.

ESCORPIÃO

A Lua cheia acontece em seu signo: você pode ficar mais sensível e intuitivo. Não é um bom momento para reprimir os sentimentos e sim de olhar pra eles, a fim de eliminar o que não serve mais. Seu poder investigativo e sua capacidade de análise podem se ampliar. Momento bom para meditar, refletir... iluminar as sombras, as sabotagens, os padrões emocionais que o impedem de viver o amor e manifestar abundância em sua vida. Assim pode renovar-se, transformar-se, perdoar a si mesmo e aos outros.

SAGITÁRIO

Procure respeitar o tempo certo das coisas, observar, refletir, estudar e aprofundar assuntos. Com a Lua cheia de Escorpião, as emoções podem se intensificar. Limpezas ficam favorecidas. É importante cultivar o desapego, muita coisa pode e deve ser transformada. As emoções, a sensibilidade, a fé e a conexão com os mundos sutis ganham destaque. Com recolhimento, meditação e reflexão, você pode perceber o que deve ser curado para que possa manifestar mais prosperidade em sua vida.

CAPRICÓRNIO

Semana boa para compreensões, reflexões, curas e limpezas importantes. Em tempos de Lua cheia em Escorpião as emoções podem ficar mais intensas e exaltadas. Invista em atividades mais tranquilas: um bom filme, um livro, momentos de meditação ou um passeio junto à natureza, por exemplo. Sol e Lua se combinam com Netuno: um convite para abrir o coração, perdoar, encantar-se com assuntos de cunho elevado, sentimentos nobres e tudo o que traz mais significado para a existência.

AQUÁRIO

É tempo de analisar, investigar, meditar, compreender e desfazer pontos confusos. A próxima Lua cheia inspira o renascimento, indicando sensibilidade e perspicácia para que possa enxergar além e ir mais fundo em qualquer questão. Ao reavaliar uma situação, você pode ter novas ideias e percepções. Pode também eliminar o que já não condiz com sua consciência. O clima é de mais intimidade entre as pessoas que se amam, aproveite para expressar-se de uma forma mais sensível e afetuosa.

PEIXES

Sol, Lua e Netuno prometem mais profundidade para pesquisas e análises, empatia e espírito de solidariedade. Você pode soltar a imaginação com muita arte, criatividade e fantasia. Sensibilidade, inspiração e intuição ficam mais afiadas. Assuntos elevados e transcendentais ganham evidência. Vale reservar também momentos de recolhimento para meditação e práticas espirituais. Evite confrontos com o sexo oposto, pois hoje é dia de Lua cheia. O melhor é investir em terapias e assuntos de ordem mais elevada.

Para além do horóscopo do dia :