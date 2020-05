Covid-19 em Rondônia: Estado pode endurecer regras de quarentena ou até mesmo o “Lockdown”, diz Secretário

Os 943 casos confirmados para Covid-19 são nas seguintes localidades: 710 em Porto Velho;

95 em Ariquemes;

39 em Ji-Paraná;

18 em Urupá;

13 em Jaru;

10 em Ouro Preto do Oeste;

07 em Guajará-Mirim;

06 em Vilhena;

07 em Rolim de Moura;

05 em Candeias do Jamari;

04 em Alto Alegre dos Parecis;

04 em Governador Jorge Teixeira;

03 em Buritis;

03 em Cacoal;

02 em Alto Paraíso;

02 em Espigão do Oeste;

02 em Mirante da Serra;

02 em Nova Brasilândia do Oeste;

01 em Alta Floresta;

01 em Alvorada do Oeste

01 em Campo Novo;

01 em Cujubim;

01 em Itapuã do Oeste;

01 em Machadinho do Oeste

01 em Monte Negro

01 em Novo Horizonte do Oeste;

01 em Pimenta Bueno;

01 em Primavera de Rondônia;

01 em Vale do Anari.