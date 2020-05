Anitta posta vídeo fofo beijando Gui Araújo: "Guinitta, né?"

Parece mesmo que a fila andou para Anitta! A cantora vem aparecendo cada vez mais ao lado de Gui Araújo , que ficou famoso ao participar do reality show "De Férias com o Ex", da MTV , onde protagonizou cenas quentes com a ex-namorada, Gabi Brandt - que agora é esposa de Saulo Poncio .



Anitta e Gui Araújo





No TikTok, Anitta fez um vídeo pra lá de fofo nesta quarta-feira (06). Nele, ela aparece trocando carinhos com Gui e com um cachorrinho caramelo do casal. E rolou até um beijo no final! Por causa da publicação, o nome do sortudo da vez ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.





Na web, alguns internautas já pensam em um shipper: "Pqp a Anitta e o Gui Araújo são muito fofos, a galera não tá botando fé e por isso mesmo é capaz de dar certo GuiNitta né?!". Já outros comentaram que jamais imaginariam os dois juntos e acham que o romance tem prazo de validade: "Quanto tempo será que a Anitta e Gui Araujo vão durar? amo esse rodizio de homens que ela faz, Anitta vc me representa".

desde quando eu comecei a shippar a anitta com o gui araújo? pic.twitter.com/zbK7wpkjDu — viaditto (@anittxdevil) May 6, 2020





quanto tempo será que a Anitta e Gui Araujo vão durar?



amo esse rodizio de homens que ela faz, Anitta vc me representa — Cyndel (@cyndel_aita) May 6, 2020