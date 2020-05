Raul Gil recebe alta após perfurar tórax em acidende doméstico

Raul Gil, 82 anos, recebeu alta do hospital Albert Einstein nesta quarta-feira (6). O apresentador do SBT estava internado desde a última sexta-feira (1), depois que sofreu uma queda dentro de casa e sofreu perfuração do tórax por uma costela.

Reprodução/Instagram Raul Gil









O comunicador teve que se submeter a uma cirurgia para retirar sangue do local. Os médicos deram alta médica à Raul Gil nesta quarta e ele pode retornar para casa com a família.

Este é o segundo acidente doméstico que Raul Gil enfrenta. Na Páscoa, ele também havia caído e teve que passar alguns dias no hospital, mas conseguiu se recuperar bem .