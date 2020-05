Maiara faz surpresa inusitada para comemorar namoro com Fernando; veja vídeo

Ver essa foto no Instagram

"Eu mereço. Um ano aguentando ele! Essa é para descontar todas as trolagens do ano inteiro", brincou Maiara . "Te amo, amor! Um ano que mais parece uma vida. Obrigada por tudo. Que venham mais", finalizou ela. Em seguida, Fernando aparece pulando e gritando "Viva eu! Viva eu!"

Em comemoração ao primeiro ano de namoro, Maiara , dupla de Maraisa, preparou uma nova surpresa para Fernando com uma sequência de fogos de artifícios nesta quarta-feira (6) após ganharem um café da manhã. O cantor tomou um susto ao ver o "presente" e comemorou com a amada.

