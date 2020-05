Geisy Arruda sensualiza na rua, é criticada e rebate: "Cale-se"

A influencer Geisy Arruda decidiu colocar sua máscara de proteção e dar uma voltinha na rua. Na escapada da quarentena , a musa aproveitou para posar para algumas fotos e postou no Instagram. Na legenda, ela brincou: "Ninguém falou nada de sensualizar com máscara rosa na rua vazia. Na frente do mini preço [nome do mercado]. Falou? Não falou não".

Reprodução/Instagram Geisy Arruda tirou algumas fotos ao sair de casa durante a quarentena





A musa também pediu para que os seguidores se protejam para que a pandemia passe logo. "Perdemos nossa liberdade e nossas vidas e planos foram paralisados pelo Covid-19 . Não tem como romantizar essa doença. Porém, podemos fazer a nossa parte: uso de máscaras sempre, manter a distância e se PUDER FIQUE EM CASA. É hora de pensar no próximo. Cidadania, empatia e responsabilidade não são só palavras bonitas, é a nossa obrigação como cidadão", publicou Geisy Arruda .

Nos últimos dias, a influencer fez alguns stories criticando as pessoas que estão quebrando a quarenta e rebatendo falas do presidente Jair Bolsonaro. Uma seguidora achou que Geisy Arruda estava pregando uma coisa nas redes sociais e fazendo outra ao comentar: "O típico faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço".

A musa não gosto do comentário e respondeu: "Minha filha, você não sabe NADA da minha vida e da minha luta para proteger meus pais que são grupo de risco, cale-se na sua insignificância". Geisy Arruda ainda acrescentou: "Mano, essa mina ‘tá’ me tirando".