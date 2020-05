Bruno Gagliasso compara música de Manu Gavassi à relação de Moro e Bolsonaro

Bruno Gagliasso fez uma comparação um tanto quanto inusitada. Ao falar sobre o embate entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro , ele mencionou uma música da cantora e ex-BBB Manu Gavassi.

"A Manu Gavassi acertou certinho esse nome de música pro espírito do nosso tempo. Toda vez que leio 'Áudio de Desculpas' clico achando que o Moro e o Bolsonaro fizeram as pazes", escreveu Bruno Gagliasso . O ator se referia ao pedido de demissão do juiz e a fala de Moro dando a entender que Bolsonaro interfere politicamente na Polícia Federal .

"Áudio de Desculpas" foi lançada quando Manu ainda estava confinada no "BBB 20". Por mais que tenha sido relacionada à política, a canção não fala sobre isso. Como a cantora já explicou no Instagram, ela compôs a letra inspirada em um ex-namorado que a chamou de tóxica. Atualmente, é a faixa da artista mais ouvida nas plataformas digitais.

A @manugavassi acertou certinho esse nome de música pro espírito do nosso tempo. Toda vez que leio Áudio de Desculpas clico achando que o Moro e o Bolsonaro fizeram as pazes. — Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) May 5, 2020