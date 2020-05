Príncipe William permite que ambulâncias aéreas usem palácio como pista de pouso

Para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus, Príncipe William decidiu permitir que ambulâncias aéreas usem o Palácio de Kensington , onde mora com a Kate Middleton e os filhos, como pista de pouso. Segundo a Fox News, o castelo na cidade de Londres ajudará os profissionais da saúde.

Leia também: Príncipe William quer voltar a ser piloto de resgate em tempos de coronavírus

Reprodução/Instagram Príncipe William toma medida para ajudar no combate ao coronavírus





Leia também: Filho do príncipe William e Kate Middleton, Louis completa dois anos



As ambulâncias irão pousar e decolar do local onde o helicóptero da família real costumava ficar. A vantagem é que o palácio onde William mora é um local mais bem mais localizado para os resgates, já que as aeronaves estavam tendo que usar a base de Watford, a 20 minutos de distância da capital do Reino Unido.

Leia também: Príncipe William cobra cuidados do Instagram por conteúdos suicidas

Durante a pandemia, os membros da realeza não estão em Kensington. O príncipe, a duquesa e os três filhos deles estão isolados em uma casa no interior do país, em Norfolk. Mesmo que esteja de quarentena, já foi noticiado que William quer voltar a atuar como um piloto da força aérea, para ajudar no combate a pandemia.