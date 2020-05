Renúncia, brigas e processo: O que marcou 1º ano de Archie na Família Real?

Nesta quarta-feira (6), o filho de príncipe Harry e Meghan Markle, Archie, está completando seu primeiro aniversário. Apesar da pouca idade, o pequeno já presenciou grandes eventos e mudanças neste último ano como membro da Família Real.



Reprodução/Instagram Harry, Meghan Markle e Archie





Logo depois do nascimento do único filho, Megan Markle e Harry começaram a enfrentar uma grande briga ferrenha com a imprensa britânica e colocaram em sua lista negra quatro grandes tabloides do Reino Unido . O casal os acusou de publicarem histórias "tendenciosas, falsas e invasivas muito além do razoável".

Em outubro do ano passado, os pais de Archie entraram em um processo contra o jornal "Mail on Sunday" por terem publicado uma carta pessoal da duquesa de Sussex, onde ela pedia para seu pai, Thomas Markle, com quem tem uma relação problemática, parasse de mentir. Na época, o príncipe disse que o veículo tratava sua esposa assim como lidava com a sua mãe, princesa Diana, "sem piedade".

"Meu maior medo é que a história se repita", afirmou Harry no comunicado divulgado em outubro. "Perdi minha mãe e agora vejo minha esposa sendo vítima das mesmas forças poderosas", completou.





Mas, talvez o maior evento presenciado por Archie tenha sido em 8 de janeiro de 2020, quando seus pais anunciaram a renúncia as funções da Família Real em busca de um futuro independente. O ato do casal chegou a ser chamado de "Megxit", em referência ao Brexit - saída do Reino Unido da União Europeia.

Então, desde o dia 31 de março deste ano, Harry e Meghan Markle deixaram para trás seus privilégios como membro da Família Real e nomenclatura "alteza real", mas seguem como duque e duquesa de Sussex. A renúncia de ambos teria até causado um mal-estar entre o Harry e William e também com a Rainha Elizabeth II.