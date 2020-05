DER realiza manutenção das estradas em Vilhena melhorando acesso ao escoamento da produção na região

.

Em Vilhena, na região do Cone Sul, o governo de Rondônia, segue empreendendo diversas frentes de serviços, por meio do Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) de Rondônia, visando a manutenção das estradas e, melhorando as condições de acesso para o escoamento da produção.

Segundo o responsável da 9ª Residência, engenheiro Diego Delani, o trabalho tem sido intensificado em toda a região, para atender as demandas da comunidade, a exemplo das obras que estão em andamento na Estrada da Resina, onde homens e máquinas trabalham em favor da população.

No local, conforme explicou Delani, estão sendo feitos serviços em parceria com a prefeitura de Vilhena, como limpeza lateral das vias, encascalhamento e manutenção de pontes. "A parceria é fundamental para o bom andamento da obra. Unimos forças. São trabalhos essenciais de melhoria das estradas que, num segundo momento, irão garantir o escoamento da produção e o melhor acesso dos moradores", garantiu o engenheiro, lembrando que, entre outras ações, os trabalhos no Cone Sul seguem por determinação do governador, coronel Marcos Rocha.

RO-495

Em outra frente de trabalho, o DER de Vilhena realiza importantes serviços de encascalhamentos na RO-495, trecho que liga o distrito de Boa Esperança à Chupinguaia. Também, em parceria com a prefeitura de Vilhena, segue em obras de melhorias na Estrada Capim, atendendo as demandas da comunidade local.

