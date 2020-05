Com iPhone SE, fãs de Android estão migrando para o iOS, diz Tim Cook

Divulgação/Apple iPhone SE é o celular mais barato da Apple





Tim Cook , CEO da Apple , revelou em entrevista ao Deutsche Bank e a outros analistas que a empresa está satisfeita com o desempenho de mercado do novo iPhone SE . Segundo Cook, "a principal base de clientes do iPhone SE vem de dois grupos: dos amante de smartphones de tela pequena que gostam de tecnologia intransigente e o outro dos que querem deixar o Android".

Em relação ao custo benefício, o empresário acredita que seja adequado para todos os mercados, mas principalmente em lugares onde a renda média é baixa. Custando a partir de R$ 3.699 no Brasil e US$ 399 nos Estados Unidos, esse é o iPhone mais barato já lançado pela Apple .

"O novo iPhone SE está equipado com o mecanismo de nossos telefones de primeira linha a um preço muito baixo", destacou Tim Cook, que ainda acrescentou que o smartphone é mais rápido que qualquer celular equipado com Android .

Apesar do sucesso, a empresa registrou uma queda em sua receita se comparada com o mesmo período em 2019. Um fator importante para esse declínio é a quarentena e o isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2).