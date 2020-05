Homem morde e mata cobra enquanto anda de moto na Índia; assista

Pixabay A cobra morta pelo homem era venenosa.

Um homem indiano não identificado de 38 anos protagonizou um episódio bizarro na Índia . Ao cruzar com uma cobra enquanto andava de moto , o sujeito pegou o réptil, mordeu seu corpo diversas vezes e matou o animal.



O episódio foi registrado em vídeo. Nele, o homem, que está embriagado, agarra a cobra e morde o corpo do animal diversas vezes. Moradores da região assistem a cena espantados com o comportamento do sujeito. Confira o vídeo (imagens fortes):

As autoridades foram chamadas e, ao chegarem no local, encontraram o corpo do réptil no chão. A cobra morta era venenosa ; entretanto, o sujeito se recusou a ir ao médico.