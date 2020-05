Urso é registrado tentando escalar prédio residencial na Itália

Reprodução/Facebook Lorenzo Conci O urso desistiu depois de não conseguir subir na sacada do primeiro andar

Um urso causou espanto na pequena cidade de Calliano, na região de Trentino-Alto Ádige, ao tentar escalar a parte frontal de um pequeno prédio de apartamentos na noite desta terça-feira (05).

A ação foi filmada pelos moradores e mostra a subida do animal pelas grades da sacada do primeiro andar da construção. Pouco depois, o urso se agitou - visivelmente assustado - e pulou para o chão novamente, deixando o local rapidamente.

Quem postou o vídeo nas redes sociais foi o prefeito da cidade, Lorenzo Conci , que informou que chamou o Corpo Florestal de Trento para tentar localizar o urso. De acordo com informações oficiais da província de Trento, o bicho é um jovem, provavelmente, "em fase de dispersão" pós-hibernação e que pode aparecer nas estradas da região mais uma vez.

Ainda de acordo com a entidade, trata-se do único exemplar de presença conhecida na parte oriental de Trentino-Alto Ádige após a polêmica captura do urso M49 na última semana. Agora, os especialistas tentam identificar o animal com alguns restos de pelo que ficaram no local da escalada.