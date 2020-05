Central de atendimento garante funcionamento de tecnologias para o Governo de Rondônia continuar suas atividades

.

Os analistas, técnicos e estagiários que compõem o quadro de servidores da Gerência de Infraestrutura da Superintendência do Estado para Resultados (EpR) trabalham das 7h30 às 18h durante o período que se estender a quarentena. O trabalho garante o atendimento e funcionamento dos serviços que auxiliam as secretarias do Governo. Suas atividades também asseguram o acesso da população por meio de portais de serviços.

Esse trabalho é coordenado pelo chefe do núcleo de ServiceDesk, Ed Carlos Egert. Segundo ele, de março a abril sua equipe registrou no sistema mais de cinco mil chamados atendidos e oito mil ligações recebidas via tecnologia Voip.

Os servidores contam com serviços de telefonia Voip, portal de atendimento, chat do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), para atender os chamados de todo o Estado de casa, sem causar risco algum à saúde devido ao novo coronavírus.

As secretarias que mais solicitaram foram Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec). Seus números correspondem a 54% dos chamados.

Para o superintendente da EpR, Coronel Delner Freire, "a manutenção dos serviços ofertados pela EpR só é possível devido ao investimento que o Governo do Estado de Rondônia fez no setor tecnológico". Investimento para expansão do Data Center, aquisição de equipamentos Voip e Infovia.

Mesmo com o grande número de chamados, o setor possui apenas 0,275% de atraso na resolução. De janeiro a abril, o número de chamado praticamente triplica, quase 15 mil. O sistema SEI é o líder em requisições..

O gerente de Infraestrutura, Gabriel Carrijo, diz que os serviço mais solicitados variam de acordo com o período. Alteração de permissão do usuário e criação do usuário no SEI, cadastro de e-mail no Sistema de Autenticação de Rondônia (Sauron), reset de senha e criação de conta de e-mail (Zimbra) são os mais requisitados atualmente. Segundo ele, "estamos fazendo de tudo para o Estado prosseguir".

Os canais de atendimentos da EpR funcionam pelo telefone (69) 3212-9513/9500, voip 9513/9500, whatsapp (69) 9 8446-0144, chat SEI e pelo portal de atendimento.

