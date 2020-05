Polícia Militar em Cacoal inicia a desinfecção de viaturas e do prédio do batalhão para combater a Covid-19

.

A partir desta semana, o trabalho de desinfecção como forma de prevenção ao novo coronavírus começa a ser mais rígido em toda a estrutura do 4º Batalhão de Polícia Militar em Cacoal. Com a aquisição de equipamentos e com os produtos certos, o processo deverá ser feito todos os dias.

"A intenção é estarmos cada vez mais preparados para o enfrentamento ao coronavírus. A Polícia Militar continua o seu trabalho e esta é uma maneira de resguardarmos os nossos policiais, como forma de prevenção à Covid-19. Temos nos mantido atentos a todas as orientações das autoridades de saúde e queremos promover as melhores práticas junto ao batalhão", explica o comandante do 4º Batalhão, major PM José Carlos França.

Entre os equipamentos utilizados pelo 4º BPM para a desinfecção sanitária está um pulverizador manual e equipamentos de proteção individual, adquiridos pelo próprio batalhão, e também um pulverizador atomizador, doado por uma empresa cacoalense. O Batalhão também conta com o apoio do Campus do Instituto Federal de Rondônia em Cacoal.

"Nós temos que agradecer a empresa que doou o pulverizador e também ao Ifro, que recentemente fez a doação de 100 litros de álcool glicerinado, produzido no próprio campus. Também a professora Aline, doutora em química, que tem se colocado à disposição repassando diversas orientações, tanto sobre o manejo quanto em relação aos melhores produtos a serem usados", explica major PM França.

Entre os produtos usados, está um desinfetante a base de quaternários de amônio e biguanida para superfícies, equipamentos, ferramentas e utensílios, que promovem a desinfecção de ambientes, além de um produto com maior concentração e altíssima diluição. Os produtos foram disponibilizados pela Polícia Militar de Rondônia para todos os batalhões do Estado.

O 4º Batalhão criou o Centro de Desinfecção Biológica, com a formação de equipes que terão a responsabilidade de realizar a assepsia em toda a estrutura do 4ºBPM. O policial militar Sadraque Liberato Almeida é um dos responsáveis pela desinfecção sanitária do 4º Batalhão e de todas as suas viaturas. Com um pulverizador, ele faz o processo diariamente, especialmente nos veículos do batalhão.

"Diante da situação atual, eu me sinto feliz em poder contribuir com esse trabalho que se tornou de suma importância para o batalhão na prevenção à saúde dos meus colegas policias. Entendo que este é um serviço de extrema relevância e que precisa ser feito com toda a cautela e responsabilidade", ressalta.

Toda essa atenção dispensada pela Polícia Militar quanto à adoção de medidas de prevenção ao novo coronavírus tem refletido positivamente junto aos policiais, que tem apoiado e parabenizado a iniciativa.

“Essas ações são de grande valia, pois é uma medida importante de prevenção à Covid-19, que infelizmente já está sendo diagnosticada em diversos municípios de Rondônia. Então saber que as viaturas estão passando por esse processo de desinfecção todos os dias e também o quartel, faz com que nós, policiais, nos sintamos mais protegidos e resguardados para continuarmos atendendo à população de maneira efetiva", destacou o aluno a sargento PM João Ricardo Marques.

