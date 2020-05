Foto de bebê com unhas postiças gigantes dá o que falar em rede social

Uma foto de um bebê com unhas postiças enormes está movimentando o Reddit desde a terça-feira. O usuário postou apenas a imagem de uma pessoa segurando a mão de um bebê com unhas bem longas e decoradas, no formato bailarina, sem legenda ou qualquer outra informação.

Reprodução/Reddit Esta é a foto do bebê com unhas postiças postada no Reddit

Ainda assim, foto do bebê com unhas postiças causou revolta e preocupação entre os usuários. ''Quando meu filho tinha apenas seis meses ele conseguiu colocar seu dedo inteiro dentro de um dos meus olhos por acidente, essa foto me deixa aterrorizada'', comenta uma usuária da rede social.



''Estou preocupada que essa criança possa cutucar os olhos com essas unhas grandes e possa acabar se machucando'', disse outra pessoa que acompanhava a publicação.

Teve quem duvidasse também da imagem, comentando que era uma montagem apenas. Outros levaram na brincadeira. ''O bebê wolverine tem estilo'', escreveu mais usuário, fazendo referência do tamanho das unhas com o personagem do universo dos quadrinhos.

Também tentaram achar uma razão para a foto. ''Essas unhas postiças devem ser apenas temporárias, a mãe deve ter feito isso só para tirar uma foto engraçada'', disse uma usuária. ''Eu acho que isso é apenas uma piada'', comentou outro internauta.