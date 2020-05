No primeiro aniversário de Archie, Meghan Markle lê para o filho em vídeo raro

Parece que foi ontem que Archie nasceu, mas nesta quarta-feira (6) o filho de Meghan Markle e Príncipe Harry comemora um ano. Para celebrar o primeiro aniversário do filho, a ex-atriz apareceu em um vídeo raro com o pequeno.



Montagem/Reprodução/Instagram Meghan Markle lê para o filho





Na conta de Instagram da organização Save the Children UK, Meghan leu o livor "Duck Rabbit!" em comemoração do primeiro ano de vida do filho. A antiga Duquesa de Sussex decidiu mostrar Archie em um vídeo, algo que não faz geralmente, para ajudar a instituição na arrecadação de dinheiro para fornecer materiais de estudo e itens essenciais de supermercado para crianças no Reino Unido e ao redor do mundo.

No perfil oficial na rede social de Harry e Meghan ainda não há nenhuma publicação comemorando o aniversário do pequeno Archie. Porém, o perfil oficial de Príncipe William e Kate Middleton desejou um "feliz primeiro aniversário" para o sobrinho. Já o Instagram da família real, publicou uma foto da família unida e também fez votos de felicidade para o bisneto da Rainha Elizabeth II.