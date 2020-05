Adriane Galisteu relembra brigas com Silvio Santos: "A gente quebrava uns paus"

Adriane Galisteu relembrou a trajetória profissional. A apresentadora, que estava prestes a estrear na Record à frente do " Power Couple ", atração cancelada por causa do coronavírus, contou em entrevista à Rádio Kiss sobre as brigas que teve com Silvio Santos , participações em novelas e também algumas empreitadas não tão bem sucedidas assim.

Leia também: Record cancela reality de Xuxa e deixa Adriane Galisteu desempregada

Reprodução/Instagram Adriane Galisteu fala da vida profissional





"A MTV foi minha grande escola. Fiquei quatro anos lá. Havia uma baita liberdade e me apaixonei por TV", contou Galisteu sobre o início da vida na televisão. Mesmo com todo esse aprendizado no canal voltado ao público jovem, ela analisa que só foi reconhecida como apresentadora no período em que comandava o "É Show" na Record , entre os anos de 2000 e 2004.

Ela ainda foi responsável por comandar o "Superpop" na época em que a Rede TV ainda se chamava TV Ômega. Porém, pode-se dizer que foi no SBT que a mãe de Vittorio teve grande sucesso. Por mais que estar na emissora da família Abravanel tenha marcado a carreira da personalidade, ela lembra que viveu algumas situações que não a agradavam, como, por exemplo, apresentar um programa tarde da noite.

Leia também: Xuxa e Ana Hickmann tentam barrar volta de Galisteu para Record, diz jornalista

" Silvio me ajudou muito, mas a gente quebrava uns paus... A gente brigou profissionalmente, mas aprendi com ele. Nas reuniões, era curioso. Você entra na sala com suas ideias e sai com as dele. Sempre que vou fechar um contrato, me lembro do Silvio", relembra Galisteu sobre as brigas com o dono do SBT.

Vida de atriz

Galisteu também falou sobre como foi o passado dela atuando. A musa deu detalhes sobre o primeiro teste que fez para o teatro, no qual quem estava no cargo de direção era ninguém menos que Bibi Ferreira . "Fiz o teste com a Bibi e minha mãe foi me acompanhar, assistir. No meio do teste, ela levantou e falou: 'Minha filha, vamos embora'. Sabe mãe que não quer ver a filha pagando mico? Devia estar achando horrível, mas a Bibi disse: 'Calma, vamos lá, é uma questão de postura, de entonação'".

Leia também: Sogra de Adriane Galisteu está internada em estado grave com coronavírus

A atriz e apresentadora também não faz questão de esconder os fracassos que teve. "Já fiz fiascos , como uma vez que tive um espetáculo que durou uma noite e muita dor de cabeça", ela explicou que fazia o papel de uma enfermeira e ameaçaram processá-la.

Na televisão, Galisteu já teve papéis que também a deixaram "traumatizada", nas próprias palavras dela. Adriane atuou em " Xica da Silva ", na Manchete e em uma época em que a emissora estava sem dinheiro e passava por problemas. Com o tempo, o medo de trabalhar na teledramaturgia passou, e ela fez parte do elenco de "O Tempo Não Para", em 2018, da Globo .