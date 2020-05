Socioeducandas aprendem a confeccionar máscaras de proteção contra a Covid-19

.

As adolescentes que cumprem medidas socioeducativas na Unidade de Internação Provisória e Sentenciada Feminina (Unif), da Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo (Fease), em Porto Velho, participaram do curso de confecção de máscaras recomendadas para a prevenção contra a Covid-19.

A iniciativa partiu do assessor de informática da Fease, Francy Christian do Couto Araújo, que providenciou a profissional para a ministração do curso na unidade.

“As adolescentes foram receptivas e demonstraram bastante entusiasmo durante o processo”, declarou a diretora da unidade, Eliete Mota de Almeida. Para a diretora esta é uma oportunidade, não somente para cumprir com o papel da Fundação, no que diz respeito às medidas socioeducativas, mas também uma maneira de cultivar a solidariedade nas adolescentes, pois a intenção é intensificar a produção, afim de oferecer doações às entidades carentes.

Segundo o presidente da Fease, Antônio Francisco Gomes Silva, tendo em vista a complexidade e os danos que a Covid-19 possui, a intenção é envolver todos no combate à pandemia como ação preventiva, e além disso estimular a caridade.

