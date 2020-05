Equipe do Sírio-Libanês aborda estratégias durante reunião e elogia medidas do Governo de Rondônia no combate à Covid-19

.

Na manhã desta terça-feira (5), o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), se reuniu com uma equipe de especialistas do Hospital Sírio - Libanês (São Paulo), atual centro de referência internacional em saúde no País, que fazem parte da campanha nacional "Todos pela Saúde". Durante a reunião, os especialistas abordaram as estratégias necessárias para lidar com a Covid-19 e elogiaram o Governo de Rondônia, pela ação rápida na adoção de medidas de combate.

A equipe é formada pelo médico consultor Michel Cadenas e pela engenheira de processos Juliana Barros, que estão visitando o Estado para mapear o cenário da pandemia em Rondônia.

"Temos visto muita transparência no que estão fazendo e isso é muito bom, além da organização e rápida criação do gabinete de crise. Medidas eficazes no enfrentamento à pandemia", elogiou o médico consultor.

Segundo os especialistas, a campanha tem como objetivos principais: mapear o cenário nos estados, treinar profissionais de saúde, e, de acordo com a necessidade, ajudar com recursos para a compra de equipamentos de proteção e prevenção, além de equipamentos hospitalares e ampliação de leitos, ajudando as cidades brasileiras no combate à pandemia. Os recursos são oriundos de doações realizadas por pessoas físicas e jurídicas.

O secretário de saúde, Fernando Máximo, agradeceu a visita e o apoio oferecido pelo projeto. "Essa iniciativa é fantástica. O governo de Rondônia tem se empenhado diariamente para conseguir recursos e enfrentar a Covid-19, e mesmo diante deste triste cenário que assola o mundo, temos fé em Deus que com a união de forças e apoio de projetos como esse conseguiremos vencer essa situação", destacou o secretário.

TODOS PELA SAÚDE

A campanha nacional “Todos pela Saúde” nasceu da aliança de profissionais de saúde de diversas áreas que se uniram para ajudar no enfrentamento à Covid-19 no Brasil. O trabalho busca ajudar na organização das ações e medidas adotadas pelos estados, oferecendo treinamentos aos profissionais de saúde, mapeando o cenário e disponibilizando recursos para atender as necessidades.

"Nosso principal objetivo é ajudar na organização dos hospitais quanto à adoção de medidas eficazes, mapear o cenário e verificar a melhor forma de ajudar com a disponibilização de recursos", concluiu a engenheira de processos, Juliana Barros.

