Idaron publica portaria com medidas de segurança para combate à Covid-19 nas unidades em todo o Estado de Rondônia

.

O governo do Estado, por meio da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril de Rondônia (Idaron), publicou portaria que adota novas medidas no âmbito das suas unidades locais, para evitar o contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), buscando ações que visem a segurança e proteção dos servidores, além dos usuários dos serviços da instituição.

A Portaria nº 284, publicada no dia 29 de abril, tem o objetivo de promover a utilização dos serviços preferencialmente pelo atendimento remoto, para que a saúde de todos os servidores seja assegurada. Enquanto durar o estado de Calamidade Pública (Decreto nº 24.979), declarado no dia 5 de abril pelo governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, e durante todo o período da Campanha de Declaração de Rebanho, a partir de 1º de maio, ficam estabelecidas as seguintes medidas de segurança:

• Organizar entrada e saída de pessoas, com uso de senhas, com vistas a evitar aglomerações, não ultrapassando o número máximo de cinco pessoas dentro das unidades de atendimento da Agência Idaron;

• Promover a identificação visual da marcação do distanciamento entre o usuário e o servidor nas unidades de atendimento;

• As pessoas deverão manter distância de, no mínimo, dois metros um do outro, em todas as unidades estaduais;

• Impedir a entrada de pessoas sem máscara, tendo o dever de permanecer com ela durante todo o atendimento prestado.

As secretarias foram informadas acerca desta portaria, para que tomem ciência das medidas de segurança tomadas pela Idaron, nas unidades instaladas em todo o Estado de Rondônia.

"A Agência tomou as medidas necessárias, para que os servidores adotem boas práticas de prevenção contra a Covid-19, protegendo a si mesmos e aos produtores rurais, pois a saúde pública e a produção agropecuária são fundamentais para a economia do nosso Estado", disse o coordenador técnico da Idaron, Walter Cartaxo.

Emissões de GTA Online fecha o trimestre com 195 milhões de dólares em exportação de carne

Ministério da Agricultura publica instrução normativa proibindo uso de vacina contra a febre aftosa em Rondônia