Adele surpreende ao postar primeira foto de 2020: "Não te reconheci"

Adele nasceu em Londes, começou a cantar com apenas quatro anos e deu início a sua carreira artística profissional em 2006. Desde então, a cantora vem fazendo história na música, colecionando prêmios e batendo recordes com vendas de álbuns e tempo de permanência nas paradas de sucesso.

O que chamou atenção de muitos seguidores é que a cantora apareceu bem mais magra. "Oh, meu Deus! Eu não te reconheci, está muito linda", escreveu uma pessoa. "Ela sempre foi maravilhosa. Ela não está só porque emagreceu", cutucou outra. "Ela está gata, eu gosto das duas versões", acrescentou mais uma.

A cantora britânica Adele completou 32 anos na última terça-feira (5) e resolveu fazer uma surpresa para os fãs ao postar a primeira foto de 2020 no Instagram. Vencedora do Grammy, a artista recebeu várias mensagens carinhosas dos seus seguidores e muitos pedidos de músicas novas.

