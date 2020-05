Dia das Mães na quarentena: como montar uma cesta de café da manhã para ela

A pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) deixará alguns filhos longe de suas mamães no Dia das Mães, comemorado aqui no Brasil no próximo dia 10 de maio. Porém, o dia não precisa ser triste e sem presentes.

Divulgação/ Dona Deôla Montar uma cesta de café da manhã no Dia das Mães pode ser um ato de amor

Um "mimo" muito comum no Dia das Mães é a tradicional ‘cesta de café da manhã’. Esse é um presente que agrada qualquer tipo de mãe, pode ser feito em casa ou até pedido pela internet e telefone.

Para ajudar quem não tem ideia sobre o que colocar na cesta, o Delas conversou com a Andressa Cimino, que confecciona cestas há nove anos e mantém uma empresa em Santo André, na região metropolitana de São Paulo.

Segundo ela, montar uma cesta de café da manhã nesses tempos de isolamento social é um ato de amor. "Estamos num momento em que queremos emoção, levar sentimento em forma de cestas e flores é essencial", comenta.

Como montar uma cesta de café da manhã?

Antes de saber quais produtos colocar dentro da cesta, é essencial se atentar aos detalhes. "É sempre importante ter produtos de qualidade, de marca. Também é interessante prestar atenção no tipo da cesta, tem que ser resistente e de bom fornecedor. Trabalhe com papel de seda, é de fácil acesso e mais higiênico que a palha", indica Andressa.

Porém, o mais importante é a personalização da cesta de café da manhã. "Identifique o que a sua mãe gosta, personalize a cesta para ela se sentir mais importante", completa. Dá para personalizar com as cores preferidas da sua mãe, colocar fotos e fazer um cartão.

Seguindo para os produtos, se você está confeccionando em casa a dica de Andressa é que invista em coisas que já tem na despensa, já que vivemos um período de isolamento social: pão caseiro, bolo, suco natural e até frutas cortadas fazem sucesso.

Mas caso você vá ao supermercado/padaria para montar sua cesta, redobre a higienização das compras . Dá para acrescentar pão, croissant, chocolates e até flores, as mais usadas são rosas e flores-do-campo.

Onde encomendar cestas de café da manhã?

Porém, se você não tem muito tempo para confeccionar sua própria cesta, algumas empresas estão entregando cestas completas para as mamães. Confira abaixo algumas sugestões:

Andressa Cestas e Flores - entrega em São Paulo e ABC

Encomendas: www.andressaflores.com.br ou pelo WhatsApp (11) 97185-5081

Aldeia do Bispo - entrega em São Paulo

Encomendas até o dia 06/05 pelo telefone (11) 5052-5997

Casa Jules - Jules I’art du pain - entrega em São Paulo

Encomendas: (11) 5055-4537 | 98090-5050

Pastifício Primo - entrega em São Paulo

Encomendas: (11) 94791-4286

Dona Deôla - entrega em São Paulo

Encomendas: www.donadeola.com.br

Paraíso dos Pães - entregas em Santos (SP) canal 1, canal 7 e Itararé (SV)

Encomendas: (13) 3286-4148/ WhatsApp (13) 99178-1319

Cestas doces

Magic Candies - entrega em São Paulo e Grande São Paulo

Encomendas: (11) 93225?3573

Amor aos Pedaços - entrega em São Paulo e Grande SP

Encomendas: (11)4003-5030/ 0800 878 3111 ou WhatsApp (11) 96385-2889. Cardápio disponível no iFood

Douce Passion - entrega em São Paulo e Grande SP

Encomedas: (11) 93475-3313 ou site http://delivery.doucepassion.com.br/delivery/3970/menu

Talho Capixaba (RJ)

Encomendas: Leblon - 2512-8760 / 3042-5504 / 2512-8451 / 2274-0080 / 99434-5447 (whatsApp) e Gávea: 2422-1270 / 97303-0141 (whatsApp).

Farinha Pura (RJ) - entrega na Zona Sul, Tijuca e Barra da Tijuca

Encomendas: (21) 3239-8000 ou Whatsapp (21) 99969-3843