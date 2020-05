Horóscopo do dia: previsões para 6 de maio de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia sob a direção de Marcelo Dalla





ÁRIES

Muitas situações começam a chegar ao clímax com a Lua quase cheia, que hoje ingressa em Escorpião. Bom período para pesquisar, investigar, refletir, buscar e encontrar respostas. O encontro de Júpiter e Plutão favorece bons diagnósticos. Soluções criativas, novas ideias e aprendizados também continuam em destaque. Mas evite confrontos. A Lua faz aspectos tensos hoje, é melhor resguardar-se de conflitos. As reações tendem a ser desproporcionais. Prefira mergulhar mais fundo em si mesmo.

TOURO

O que deve ser modificado e o que deve ser preservado? Em quais assuntos deve investir sua força, sua determinação e perseverança? A Lua ingressa em Escorpião e, além disso, o Sol segue junto com Mercúrio, indicando mais consciência para promover mudanças, correções e transformações em sua vida. Fica mais fácil cultivar confiança para superar velhas questões. Urano segue em seu signo, indicando que os condicionamentos estão mais baixos. Conte com vontade de cultivar liberdade e experimentar algo diferente.

GÊMEOS

Novos aprendizados continuam em pauta. Muitas ideias, muitos assuntos e desejos. Em meio a tantas possibilidades, vale escolher as mais consistentes para que possa tornar o período mais produtivo. Conte com mais clareza para decisões, conclusões e finalizações. Dúvidas podem ser esclarecidas, respostas podem ser encontradas. A Lua ingressa em Escorpião, ampliando a sensibilidade e a intuição para compreensões mais profundas. Você pode encarar os desafios que se apresentarem e cultivar o desapego, perdoar.

CÂNCER

A livre expressão dos seus sentimentos, a intuição e a inspiração podem trazer curas e harmonia. A Lua ingressa em Escorpião, enquanto o Sol sorri para Netuno favorecendo a intuição para diagnósticos e curas. Cresce a sensibilidade. Você pode também encaminhar negociações e divulgações, investigar, pesquisar, avaliar o de quanto avançou até agora e estipular as próximas metas. Procure priorizar assuntos, pois se atirar em todas as direções podem desperdiçar as novas possibilidades que se apresentam.

LEÃO

A Lua segue quase cheia em Escorpião, favorecendo a coragem para investigações e transformações. Investigue, pesquise, está mais fácil encontrar respostas. Conte com mais intuição, magnetismo e confiança também. O S ol segue junto com Mercúrio , favorecendo a comunicação e os estudos. Bom período para ganhar clareza sobre as questões mais profundas da vida, compreender melhor a si mesmo e aos outros. Aproveite para fazer um balanço, determinar o que precisa ser aprimorado e que deve ser concluído de vez.

VIRGEM

Você pode mudar, libertar-se, deixar para trás assuntos que já não tem mais sentido. Mas, ao mesmo tempo, procure valorizar suas conquistas, perceber a necessidade de dar continuidade aos assuntos que pedem perseverança. Não se esqueça também de cultivar sentimentos, palavras e pensamentos positivos. Com Sol e Mercúrio juntos, você pode expandir sua rede social e fazer contatos interessantes. Enquanto isso a Lua segue em Escorpião, favorecendo investigações e mergulhos na alma.

LIBRA

Procure se abrir para o novo sem medo. É tempo de deixar tudo o que está estagnado para trás, movimentar a energia, arejar a casa e a vida. Fique atento: algo pode acontecer para trazer a você uma nova liberdade. Período propício para atividades criativas, programas sociais e culturais. Com Vênus em Áries, invista em sua autonomia e autoestima. Aproveite para bons contatos. Invista na comunicação amorosa, evite envolver-se em discussões improdutivas. Principalmente no horário de almoço, quando a Lua faz aspectos tensos.

ESCORPIÃO

Continue investindo na estruturação de seu projeto, no aprimoramento de tudo o que faz. A Lua ingressa em seu signo, garantindo disposição energia para avançar, ganhar terreno, tomar iniciativas, mergulhar de cabeça em qualquer situação e resolver qualquer assunto. Você pode tirar dúvidas, investigar, analisar e dialogar para obter mais clareza sobre questões importantes. Júpiter segue junto com Plutão: conte com mais capacidade para ir mais fundo e perceber além das aparências. Seu magnetismo também fica mais forte.

SAGITÁRIO

Período bom para expandir sua rede de contatos, para se atualizar e investir em novidades tecnológicas. Cultive sua capacidade de unir forças, trabalhar em conjunto e pensar no coletivo, para que possa realmente fazer a diferença. É tempo de fazer mudanças em sua vida, promover libertações e quebra de velhos padrões. Você pode liberar o excesso de bagagem para que possa seguir mais leve. Bom período também para perceber o que pode mudar ou acrescentar para que possa crescer profissionalmente.

CAPRICÓRNIO

É tempo de interagir, pesquisar, estudar, atualizar informações. Sol e Mercúrio e dinamizam o período, inspirando curiosidade. Aproveite o momento de fertilidade mental para trocar ideias. Mas hoje a lua desafia Júpiter, Saturno e Plutão: não é hora de grandes investimentos, é hora de economizar a aproveitar melhor seus recursos. Evite também bater de frente com as pessoas, é melhor uma retirada estratégica. Mantenha o foco em seu estado psicológico positivo para que possa desenvolver suas habilidades sociais.

AQUÁRIO

Momento propício para trocas intelectuais, conversas e leituras. Você pode atualizar notícias, dar vazão ao interesse por novidades, por situações inéditas. Aproveite para exercitar suas habilidades de comunicação, promover para divulgações e marketing. Vale encontrar amigos, conhecer pessoas, lugares, pratos, sabores, assuntos diferentes. Procure estar cada vez mais aberto e generoso, pronto para dar e receber. Desta forma pode promover a harmonia e o entrosamento entre todos.

PEIXES

Bom período para estudos e intercâmbios. Esteja aberto para se entrosar com as pessoas e com o mundo que o cerca. Bom também para investir em atividades criativas. Aproveite para cultivar seus talentos com objetividade e confiança. Lembre-se que cultivar paixão, interesse e profundidade também é importante, seja social ou profissionalmente. A Lua segue em Escorpião, enquanto o Sol combina forças com Netuno: fica mais fácil agir com a intuição e o coração para ativar seus projetos.

