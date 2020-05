Bolsonaro critica Globo e manda indireta a Roberto Marinho, que está morto

Jair Bolsonaro fez um pronunciamento para a imprensa e apoiadores no fim da tarde desta terça-feira (05). O que chamou a atenção foi que o presidente criticou a TV Globo , como de costume, mas dessa vez mandou uma indireta a Roberto Marinho - que morreu em agosto de 2003.

Agência Brasil Presidente Jair Bolsonaro





Na ocasião, Bolsonaro disse que convidaria Roberto Marinho para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal "porque ele julga e condena em fração de segundos". No Twitter, até o ator Bruno Gagliasso ficou intrigado com a fala do presidente, já que o criador da emissora carioca não está mais vivo e, portanto, jamais aceitaria tal cargo ofertado pelo político.

Será que o Bolsonaro sabe que o Roberto Marinho já faleceu? — Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) May 5, 2020





O pronunciamento de Bolsonaro foi transmitido pela CNN . Enquanto isso, em diferentes momentos, o presidente demonstrou insatisfação com a cobertura da Globo nas últimas semanas, e fez questão de proferir provocações contra a emissora.