Filho de Elon Musk e cantora Grimes é batizado com nome curioso

O fundador da SpaceX e CEO da Tesla , Elon Musk, acaba de ter o seu sexto filho. A criança, que é o primeiro filho da cantora Grimes , nasceu na madrugada desta terça-feira (5). No Twitter, muitos seguidores pediam notícias do bebê que, segundo o bilionário, estava bem, assim como sua esposa. Mas o que chocou, mesmo, foi o nome do pequeno herdeiro.

Elon Musk e o filho





Um internauta perguntou como ele se chama, e a resposta de Elon Musk foi: " X Æ A-12 Musk". O nome, que é bastante diferente, deixou muita gente surpresa e desconfiada se essa era ou não uma brincadeira.

Musk ainda disse que se tratava de um menino e publicou fotos segurando o filho no colo. Grimes e Elon Musk estão juntos desde 2018. Ela disse que a escolha do nome tem como objetivo deixar o filho livre no futuro para escolher seu gênero .

Mas a pergunta que não quer se calar na web é: como é a pronúncia do nome do pequeno X Æ A-12?

a professora do X Æ A-12 chamando o nome dele na chamada pic.twitter.com/H6qVhZpvEZ — X Æ A-12 (@intoxicu) May 5, 2020