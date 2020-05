Ex-BBB Guilherme Napolitano assina contrato com empresa de cosméticos

Ex-BBB Guilherme Napolitano já vai começar a encher seu cofrinho fora do reality show da Globo . O modelo assinou contrato com uma empresa de cosméticos do Brasil, que vai produzir um kit de produtos de uso e cuidados diários que já está disponibilizado para venda em um site criado especialmente para ele.

Leia também: Ex-Masterchef Helton Oliveira abrirá espaço gourmet em Minas

Divulgação/Roberto Trumpas Guilherme Napolitano





Leia também: Gugu é o novo amor de Taty Satto, ex-participante do "Power Couple"

E foi o próprio Guilherme que escolheu os produtos para todos os sexos que serão vendidos no "Box do Gui" como creme para as mãos, hidratante corporal, luva de silicone e sabonete líquido. As vendas serão totalmente online, pelo e-commerce da empresa. Claro que os valores da negociação foram mantidos em segredos, mas já se que o modelo vai ter participação nos lucros.