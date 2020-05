Filho de Flávio Migliaccio compartilha carta aberta sobre a morte do pai

O filho do ator Flávio Migliaccio, Marcelo, publicou em seu perfil no Facebook nesta terça-feira (5) uma carta aberta sobre a morte do pai , que aconteceu em seu sítio em Rio Bonito, no Rio de Janeiro.

Leia também: Família de Flávio Migliaccio processará RJ por vazar foto do corpo do ator

Reprodução/Facebook Marcelo e Flávio Migliaccio





"Eu sabia que o meu pai era muito querido pelo Brasil inteiro. O que eu não fazia ideia era do quanto eu tinha amigos, pessoas que ontem e hoje se preocuparam em me dirigir palavras de consolo, de otimismo e de resignação. Ex-colegas de trabalho, das escolas, da faculdade, dos bairros onde morei e muita gente que sequer conheço pessoalmente. Essa é a melhor parte desse capítulo", começou o filho de Flávio Migliaccio .

"Ele sempre me dizia que não aguentava mais viver num mundo como esse e sentir seu corpo deteriorar-se rápida e irreversivelmente pela idade avançada. Pouco escutava e enxergava. 'Daqui para frente só vai piorar', ele me dizia enquanto eu buscava todos os argumentos possíveis para lhe mostrar que ainda havia muita coisa boa reservada para ele. Como o prêmio de melhor ator de televisão de 2019, que incrivelmente ele ganhou aos 84 anos de idade. Ou como ver no cinema o documentário sobre sua vida e sua carreira que estamos preparando para breve."

Ele contou ainda que tentou lembrar o pai de suas conquistas, mas ele já tinhas suas convicções. "Mas meu pai tinha uma inteligência enorme e era difícil demovê-lo de alguma coisa em que acreditasse. Infelizmente, ele agora é para nós só uma imensa saudade e lembranças maravilhosas. Lembranças de alguém que me ensinou o que é amar um ofício. Alguém que me mostrou a magia da criatividade. Me fez ver que a maior prova de amor que se pode dar a uma pessoa é respeitar suas convicções, suas decisões, seu jeito de ser e de não ser."

Leia também: "Era apaixonada por ele", diz Andréa Beltrão sobre Flávio Migliaccio

Por fim, o filho de Flávio Migliaccio confirmou a informação de que irá processar estado do Rio de Janeiro . "Quanto aos policiais militares que fotografaram com celular a cena mórbida no quarto do sítio e colocaram a imagem em redes sociais, o estado do Rio de Janeiro responderá judicialmente por ter pessoas assim a representá-lo."