Fã tatua rosto de Rafa Kalimann e dispara: "Ela vai ficar em choque"

Uma fã de Rafa Kalimann está dando o que falar nas redes sociais nesta terça-feira (5) após ter compartilhado sua tatuagem com o rosto da ex-BBB. Além da caricatura da ídola, a arte contem um trecho da briga da influencer com Flayslane no " BBB 20 ".

Leia também: Encontro de Manu Gavassi com Fátima Bernardes dá o que falar na web; confira

Reprodução/Instagram Rafa Kalimann





A arte ficou por conta do tatuador Bruno Donn Lopes que teria dito em seu Instagram que queria fazer uma tatuagem com o tema do BBB e Bruna Veudolin aceitou o desafio desde que o personagem fosse Rafa Kalimann .

Leia também: Fora do "BBB", Rafa fala de relação com Bianca: "Não nos ajustamos"

"Ele é referência para bastante tatuador [em Curitiba]. Ele publicou no Stories que estava com uma ideia de fazer uma tatuagem do Big Brother. Falei para ele que toparia se fosse a Rafa. Acompanhei o programa, gosto dela", disse Bruna à revista Quem .

A fã disse que não temeu as críticas que pudesse ter por conta da tatto. "Eu gostei muito do desenho, achei bem legal. O Bruno capricha muito. Quanto a crítica, não me importo. Gosto do trabalho dele há anos. Não me preocupo com crítica".

Leia também: Bruna Marquezine diz que é "fake" conversa com Flay em que debocha de Neymar

Por fim, ela disse porque gostou tanto da participação de Rafa Kalimann no programa da Globo . "Mulher de personalidade forte, que sabe o que quer, não passa por cima de ninguém para ter o espaço dela. Quanto a reação dela, não havia pensado antes, mas agora como está repercutindo, acho que ela vai ficar em choque", brincou.