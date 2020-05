O Governo de Rondônia, por meio da página interativa sobre o COVID-19, divulgou os dados referentes ao coronavírus no Estado, que confirma a inclusão de mais dois casos positivos em Urupá, interior do estado. Total sobe para 18.

