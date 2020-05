O estado de Rondônia, região norte do Brasil, registrou 861 casos confirmados de coronavírus (COVID-19) e 30 óbitos nesta terça-feira (05).

