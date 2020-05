Solidão na quarentena? 7 dicas para ter um namoro online seguro

O distanciamento social causado pela pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) tem deixado muitas pessoas solitárias, principalmente os solteiros. Em busca de companhia, alguns recorrem ao namoro online, mas é importante tomar cuidados para não cair em golpes.

Pixabay Tenha cuidado no namoro online

Samantha Cooper é uma detetive particular do Reino Unido que trabalha com mulheres que foram enganadas durante um namoro online e tiveram prejuízos financeiros. Desde 2018 atuando na área com sua empresa 'Rogue Daters', ela contou algumas dicas para o jornal The Sun sobre como ter um relacionamento virtual seguro. Confira.

1. A primeira regra do namoro web seguro é sempre mostrar com quem você está se conectando a um familiar ou amigo. Eles lhe darão uma opinião honesta, sem emoção e que pode te livrar de uma roubada.

2. Vá com calma! Converse com o pretendente/a pretendente o maior tempo possível através da plataforma de bate-papo de aplicativo de namoro . Dessa forma, você poderá denunciar a conversa se algo não parecer certo. Desconfie se pedirem rapidamente que você mude para outros aplicativos como WhatsApp ou o Google Hangout. Se o "crush" for genuíno, ele entenderá. "Os golpistas são menos propensos a esperar", explica Samantha.

3. Seja cauteloso se alguém perguntar sobre a configuração da sua família, se você tem filhos ou se mora sozinho. Compartilhe informações apenas quando achar que é a hora certa e que a confiança foi estabelecida.

4. Desconfie de desculpas para não fazer uma vídeo-chamada. Muitas vezes, os golpistas dizem que o telefone está quebrado ou que não têm sinal.

5. Lembre-se que as fotografias podem ser falsas. Na maioria dos casos, o perfil do admirador só foi criado recentemente, por isso, preste atenção na data das redes sociais.

6. Faça algumas verificações básicas no Google. Muitas pessoas não fazem isso e pode gerar apenas um pouco de informação sobre a pessoa ou uma 'bandeira vermelha'.



7. Sempre confie em seus sentimentos. Se houver a menor desconfiança, explore-a.