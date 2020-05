Novo affair de Anitta, Gui Araújo é conhecido por brigas e traições com ex

Anitta já está sendo vista nas redes sociais com um novo affair, Gui Araújo , que tem uma carinha já conhecida pelo público nas redes sociais. No último sábado (2), a cantora compartilhou um clique coladinha com o influencer e a gente vai te explicar quem ele é abaixo.

O flerte entre os dois começou quando Anitta disse, em uma live com Maurício Meirelles, que tinha interesse em ficar com Gui Araújo. Logo depois, eles começaram a trocar comentários no Instagram e ele até se convidou para ir à casa dela.





Apesar da nova fama de "affair de Anitta", Gui já é conhecido pelo público na MTV, ele participou do " De Férias com o Ex " e viveu um grande relacionamento com Gabriela Brandt dentro do reality de muita pegação. Durante o programa, os dois foram considerados o melhor casal da casa e muito shippados pelos fãs.





Os dois seguiram o relacionamento por um pouco mais de dois anos, mas terminaram em 2018 com rumores de que ele teria traído a companheira. Na época, a confusão foi muito comentada nas redes, alguns internautas saíram em defesa de Gabi e "cancelaram" Gui.

Meses depois, a ex-namorada anunciou que estava em um relacionamento com Saulo Poncio , com quem se casou em fevereiro do ano passado e tem um filho. Mas Gui decidiu investir de novo no reality e participou mais de mais uma edição, quando se envolveu com Catherine Bascoy.