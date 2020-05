Participante do "MasterChef" serve ave crua com penas e é esculachada

Saray , participante do MasterChef Esapnha, foi explusa após servir uma ave crua e com penas para os jurados. Na prova em questão, os participantes deveriam cozinhar diferentes carnes em 20 minutos. Em forma de protesto, ela decidiu servir a ave crua .

Leia também: Ex-MasterChef Helton Oliveira abrirá espaço gourmet em Minas Gerais

Reprodução/Twitter Saray





"É um pássaro morto em um prato", disse o jurado do MasterChef Jordi Cruz completamente irritado. "Você faltou com respeito a mim, sim, aos seus companheiros também, mas desrespeitar o programa e os 28 mil candidatos que tentaram entrar aqui, não posso permitir que faça. Entendo que não queira cozinhar, mas o que fez aqui não tem explicação", completou.

Leia também: "MasterChef" deve sofrer mudanças devido ao coronavírus, diz colunista

Saray tentou se defender, mas o jurado seguiu com o julgamento. "Não abra a boca, não se atreva a abrir a boca. Nos equivocamos muito com você. Este programa se equivocou. Creio que é a vez que mais nos equivocamos na história do programa de deixar alguém entrar aqui", completou.

Reprodução/Twitter Prato que fez Saray ser eliminada





Leia também: Mesmo com a pandemia, estreia de "A Fazenda" é adiantada; diz colunista

A participante do MasterChef foi expulsa imediatamente e logo que deixou o programa comentou: "Fiquei com raiva. Querem me ver arrancando penas como uma cadela? Estava com muita raiva".