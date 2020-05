Versão repaginada do Huawei P30 Pro pode ter aplicativos do Google

Divulgação Huawei P30 Pro





A Huawei parece estar mesmo disposta a oferecer opções com os serviços móveis do Google para os seus clientes no mercado internacional, seguindo o exemplo do P Smart 2020. Desta vez, o foco é um smartphone mais caro, o P30 Pro , que ganharia uma nova versão, o P30 Pro New Edition.

A estratégia usada no P30 Pro New Edition deve ser a mesma, manter o processador Kirin 980, mas incluir mais armazenamento e memória RAM, além dos apps do Google , é claro. Como o modelo original do P30 Pro tinha 8 GB de RAM e 512 GB de capacidade, é possível que a nova versão conte com 12 GB de RAM e até 1 TB de capacidade.

Leia também: Huawei vai poder participar do leilão do 5G no Brasil



A câmera quádrupla feita em parceria com a Leica , que é um dos destaques do P30 Pro, seria mantida. Vale lembrar que no ano passado, a Huawei lançou uma versão do P30 Pro com o design levemente modificado, mas mantendo o mesmo nome e as mesmas especificações.

Promoção de lançamento

Assim como o P Smart 2020, a versão atualizada do P30 Pro deve ser lançada na Europa, como mostra o site da Huawei na Alemanha. A linha P30 está sendo vendida no país em uma promoção com as operadoras Vodafone e Otelo. Quem comprar um dos smartphones deve ganhar o tablet MediaPad T3 10 e um case.

A promoção é válida para os dispositivos P30 Lite, P30 Lite New Edition , P30, P30 Pro, e o P30 Pro New Edition. A pré-venda dos outros smartphones já começou, mas a do P30 Pro repaginado (que ainda não foi anunciado) tem início em 15 de maio.