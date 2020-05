Mulher compra AirPods e recebe produto maior que sua cabeça

Tudo isso, na verdade, não foi um golpe, mas sim uma falta de atenção da consumidora. A postagem na Amazon anunciava caixas de som no formato de AirPods , o que confundiu a mulher.

Quando comprou, a mulher achou que se tratava de uma versão falsificada dos fones de ouvido . O que chegou em sua casa, porém, foram AirPods maiores do que sua cabeça. "Hoje recebi os meus Airpods da Amazon. Meus Deus, eles são imensos", disse ela em sua conta no Twitter.

Uma promoção boa demais para ser verdade acabou mal para uma mulher em Dubai, no Emirados Árabes Unidos. Através do site da Amazon , ela comprou AirPods por um preço equivalente a R$350, conta o jornal Extra, e recebeu produtos gigantes. Normalmente, os fones de ouvido da Apple custam cerca de R$2.000.

