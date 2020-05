Após polêmica de assédio, José Mayer está de volta à programação da Globo

Depois de anos afastado das telinhas, José Mayer está de volta. Após ser acusado de assédio , o ator foi deixado de escanteio pela TV Globo . O caso, que ocorreu em 2017, fez com que ele perdesse, inclusive, um papel previsto em "O Sétimo Guardião". Mas agora o artista vai dar as caras na reprise de " Fina Estampa " como Pereirinha, que chega à trama no capítulo desta terça-feira (05).

Divulgação José Mayer terminou sua relação com a Globo em 2019





O último trabalho de José Mayer na televisão foi na novela "A Lei do Amor", em 2016. Em janeiro de 2019, a Globo anunciou o fim da parceria com o artista após 35 anos na emissora. O grande estopim para isso foi a denúncia da figurinista Susllem Tonani , que acusou o ator de assédio.

Em "Fina Estampa", José Mayer interpretou o ex-marido de Griselda , a protagonista da novela. Ele vai chegar todo desleixado em um barco, para a surpresa de Pereirão.