Luana Piovani pensa casar de novo, mas se diz "traumatizada" com Scooby

Nesta terça-feira (5), Luana Piovani usou as redes sociais para responder algumas perguntas de seus seguidores. A atriz falou um pouco sobre seu relacionamento com o ex-marido Pedro Scooby , pai de seus filhos, e com o atual namorado Ofek Malka .

Reprodução/Instagram Luana Piovani





"Dei uma traumatizada com o verbo casar, sabe? Mas casar nada mais é do que se sentir comprometido até a alma e dividir uma vida juntos. Para a gente só está faltando dividir a vida", contou Luana Piovani .

A atriz afirmou que, caso se casa, não se mudará para Israel e não vê problemas em ele se mudar para Portugal, onde ela mora com os filhos. "Não mudaria para Israel não, mas sobre casar, né... bem... existe basquete no mundo, né, inclusive em Portugal".

Ela falou ainda como tem sido manter o relacionamento a distância devido à pandemia. "Tá foda, bem foda. Ele me ajuda muito a segurar esta onda, mas finalmente estamos na reta final. Em um mês nos encontramos", explicou Luana Piovani .