Sem notch: Xiaomi registra celular com câmera embaixo da tela

Vale lembrar que o registro de uma patente não indica necessariamente que uma marca irá lançar um dispositivo com a tecnologia apresentada.

Por enquanto, não há indícios de quando a Xiaomi possa lançar um celular com esse tipo de tecnologia. Além da marca chinesa, outras como Oppo e Nokia já resgistraram patentes parecidas.

De acordo com a patente, o funcionamento da câmera sob a tela é bastante interessante. Quando o usuário ativa a selfie , a área de tela que fica em cima da lente se torna transparente, permitindo a captura de imagens. Assim que a câmera é desligada, o pedaço de tela volta a ser ocupado por conteúdo visual.

A Xiaomi registrou a patente de um celular com câmera embaixo da tela, afirma o site Let's Go Digital. A novidade permite que a câmera frontal exista sem a necessidade de um notch ou um furo na tela para acoplá-la.

Renderização do celular feita pelo site Let's Go Digital

