Governo de Rondônia recebe mais uma parcela de EPI’s do Ministério da Saúde e repassa aos municípios

O governo de Rondônia recebeu do Ministério da Saúde mais duas remessas de Equipamentos de Proteção Individuais (EPI’s) como máscaras, luvas, aventais e insumos hospitalares para as unidades de saúde do Estado.

O secretário estadual de saúde (Sesau) Fernando Máximo, com total apoio do governador Coronel Marcos Rocha, repassou os materiais em sua totalidade para os 52 municípios. Os equipamentos serão entregues ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Rondônia (Cosems/RO), que fará a distribuição.

"A atual gestão do governo do Estado de Rondônia preza pela união, nós sabemos que a união faz a força, assim nós conseguiremos vencer esse vírus. O Governo está distribuindo de forma igualitária todos os EPI’s vindos do Ministério da Saúde, que seriam utilizados na rede hospitalar pertencente ao Estado de Rondônia, mas pela necessidade dos municípios e dificuldades em adquirir esses produtos, nós temos repassado de forma humanitária", destacou Fernando Máximo.

De acordo com a presidente do Cosems/RO, esses materiais serão distribuídos conforme o número de habitantes. "A distribuição desses EPI’s e insumos já estão sendo feitas, e agradecemos ao Estado por nos ajudar, os municípios estão sobrevivendo dessas doações, pois não estamos conseguindo comprar, estamos também fazendo as distribuições dos testes rápidos que vieram do Ministério da Saúde fazendo da mesma forma, ou seja, conforme o número de habitantes", disse Vera Lúcia Quadros.

Cerca de um mês atrás o Estado adquiriu 76 mil máscaras de proteção NR95, para uso dos profissionais de saúde que estão na linha de frente do atendimento aos pacientes com o novo coronavírus (Covid-19). O governo tem constantemente manifestado informações referentes ao andamento das ações colocadas em prática para o enfrentamento à doença no Portal Covid-19.

