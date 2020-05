Servidores do Executivo podem agendar matérias diretamente na Plataforma de Publicação Eletrônica do Diário Oficial de Rondônia

.

A partir desta terça-feira (5), todos os servidores públicos que trabalham com documentos para serem publicados no Diário Oficial de Rondônia (Diof) podem realizar o agendamento pela Plataforma de Publicação Eletrônica (PPE/DIOF). Somente o agendamento, a inserção de documentos ainda deve ser pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

Segundo o superintendente da EpR, coronel Delner Freire, o SEI ainda será usado pelos servidores para inserir os documentos na plataforma. "Pela nova função, o servidor vai poder visualizar, cancelar e agendar o documentos. Isso vai facilitar a publicação de tabelas, imagens e documentos muitos grandes, que antes de serem publicados podem ser visualizados e editados no SEI).

Esse novo recurso implantado na plataforma do Diof vai permitir o gerenciamento de todos os documentos que podem ser publicados por meio do SEI. Essa plataforma foi desenvolvida pela Superintendência do Estado para Resultados (EpR), que tem trabalhado para transformação digital de Rondônia.

Para os desenvolvedores da gerência da EpR, havia inconsistência na comunicação dos sistemas e isso atrapalhava o upload de documentos com grande extensão. Por isso a necessidade de criar um campo com agendamento.

"O servidor terá dois meios para fazer o agendamento, tanto pelo sei como pela plataforma. O que deve ser levado em conta é tamanho do arquivo. Na plataforma ele vê quais arquivos estão assinados e prontos para serem agendados", fala Maico Moreira, gerente de desenvolvimento.

