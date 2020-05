DER recupera rodovias na região de Pimenta Bueno para melhor trafegabilidade

.

Mesmo com a redução das equipes de trabalho, devido à pandemia da Covid-19, para garantir melhor trafegabilidade aos moradores e caminhoneiros na região de Pimenta Bueno, como também, reduzir os impactos econômicos em Rondônia, os trabalhos de manutenção de rodovias pavimentadas e não pavimentadas executados pela 11ª residência regional do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER-RO) estão a todo vapor.

Nessa segunda-feira (4), o DER finalizou a recuperação da RO-494, trecho que interliga Primavera de Rondônia à RO-491 (linha 45). A rodovia recebeu os serviços de patrolamento, reconformação mecânica e saída d’água.

O residente regional de Pimenta Bueno, Thiago Antônio Mathias Fajardo, informou que, recentemente, também foram finalizados os trabalhos na RO-489 (linha F/A-01) com os serviços de tapa-buracos, recuperando mais de 25 quilômetros da estrada que liga São Felipe d’Oeste à RO-010.

"Mesmo com todos os impactos causados pela pandemia, os trabalhos para garantir melhor infraestrutura na região de Pimenta Bueno seguem incansavelmente com qualidade e técnica, cumprindo assim, a determinação do governador coronel Marcos Rocha, e do diretor-geral do DER, coronel Erasmo Meireles e Sá", destacou o residente.

Outro serviço em execução de grande importância para o escoamento da produção na região, é a recuperação do asfalto no trecho que interliga as rodovias 489 e 492 na RO-491, realizada pelas equipes de trabalho da 11ª residência regional e Usina de Asfalto de Rolim de Moura.

Leia Mais:

Residência regional do DER em Cacoal realiza manutenções nas rodovias RO-133 e RO-387