Encontro de Manu Gavassi com Fátima Bernardes dá o que falar na web; confira

Desde o fim do " BBB 20 ", os fãs de Manu Gavassi estavam ansiosos pela participação da cantora no programa da Fátima Bernardes . Ela não tinha ido antes, pois ficou sem voz logo que deixou o reality e, com isso, não poderia cantar. Mas, apesar do "imprevisto", a artista não deixou a desejar e sua participação no "Encontro" se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira (5).

Logo no início Fátima quis saber o motivo de Manu Gavassi ter sumido das redes sociais logo que deixou o reality. Na época, diversos fãs da cantora estranharam sua ausência das redes. "Não é um sumiço tão grande assim para quem ficou três meses na TV. Mas, eu precisei de um tempinho com a minha família para entender o que estava acontecendo. Foi um choque muito grande."

A apresentadora também quis entender o que foi a conversa de 6h no telefone com a amiga Bruna Marquezine . "Foram impressionantes 6 horas. Tinha muito assunto. 3 meses de assunto", brincou a artista.

Ao lado do Padre Fábio de Melo, Manu também falou como conseguiu lidar com o confinamento e o quão importante foi a meditação para que ela permanecesse no jogo. "Não só me ajudou muito como acho que fez eu ficar lá dentro pelos 100 dias."

O "Girl Power" do reality também foi um dos assuntos discutidos no "Encontro", assim como a enorme busca pela palavra "sororidade", após a fala de Manu contra Prior. "Nunca tive o entendimento da proporção que tomou, mas tive o entendimento que era uma edição diferente".

Durante todo o programa, Fátima não poupou elogios à Manu sobre suas maquiagens, roupas, dancinhas e os emblemáticos vídeos que deixou gravado para suas redes. A jornalista fez questão de aprender os passinhos icônicos da artista.

Alguns internautas até compararam a chuva de elogios com o Faustão.

Se Manu Gavassi esperava isso, a gente não sabe, mas a música dela Áudio de Desculpas está entre as mais tocadas no Brasil e Fátima ainda pediu para a jovem dar uma palhinha da canção no programa e o público subiu o nome da canção no Twitter também.