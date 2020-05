Google Meet começa a ser disponibilizado a usuários do Gmail

Divulgação Hangouts Meet chega a todos os usuários do Gmail





Usuários do Gmail reportam nesta terça-feira (05) que a prometida integração com o Google Meet começou a ser ativada. O serviço de videoconferência, que até pouco tempo era exclusivo para usuários corporativos do pacote G Suite, está sendo visto como um concorrente de ferramentas como o Zoom e Microsoft Teams.

Os usuários já contemplados com o acesso ao Meet verão um item no painel esquerdo da janela do Gmail , de onde podem iniciar ou entrar em uma reunião. É possível criar gratuitamente reuniões com até 100 participantes e elas poderão ter até 60 minutos de duração, embora o Google afirme que não irá impor este limite até 30 de setembro.

O serviço tem integração com o Google Agenda , o que torna mais fácil criar, iniciar ou entrar em uma conferência. O Google frisa a "fundação segura" sobre a qual seu serviço foi construído como uma forma de destacá-lo em relação a concorrentes como o Zoom , que vem sendo duramente criticado por falhas de segurança.

A integração do Gmail com o Meet está sendo ativada gradualmente. Ou seja, pode demorar um pouco para que ela chegue a todos os usuários. Interessados no serviço podem se cadastrar em um site para serem notificados quando ele estiver disponível.