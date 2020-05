Luana Piovani fala de dificuldades com os filhos: "Se pegaram na porrada"

Um dos desafios da quarentena tem sido lidar com as crianças em casa e Luana Piovani está vivendo este desafio na própria pele. A atriz é mãe de três crianças, Dom , Liz e Bem , e está cuidando deles durante a quarentena. Nos Stories, a musa revelou que está se sentindo esgotada com essa tarefa.



Leia também: Luana Piovani expõe valor da pensão paga por Scooby e reclama: "Aluguel é maior"

Reprodução/Instagram Luana Piovani, Dom, Bem e Liz





Leia também: Luana Piovani é pedida em casamento pela internet e aceita



"Esses últimos dois dias foram difíceis, o final do Dia das Mães foi bem complicado", desabafou Luana Piovani . "Pela primeira vez, o Dom e o Bem se pegaram de porrada como meninos e foi horrível ter que lidar".

A atriz falou que não sabia o que fazer com os machucados dos filhos, ainda mais porque um irmão tinha batido no outro. No dia seguinte a esse episódio, ela contou que os pequenos fizeram a maior bagunça pela casa com tinta e cola.

Leia também: Luana Piovani reclama de pensão de R$ 5 mil e alfineta Scooby



Para ajudar a atriz nos cuidados com os pequenos, os pais de Luana Piovani levaram os netos para dormir uma noite na casa deles. "Eu acabei um caco", admitiu a apresentadora. A ex de Pedro Scooby contou que os pequenos já estão de volta, mas ela está mais tranquila porque as medidas de isolamento em Portugal, onde mora, estão sendo flexibilizadas.