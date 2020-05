Aplicativo permite copiar objeto da vida real e colar em computador

Unsplash/Gilles Lambert Aplicativo utiliza machine learning e realidade aumentada





Já imaginou se existisse a função de copiar e colar na vida real? Muitas atividades seriam facilitadas. A boa notícia do dia é que um aplicativo de realidade aumentada (RA) já é capaz de fazer isso e em apenas alguns segundos.

Cyril Diagne, desenvolvedor da ferramenta, publicou em seu Twitter uma demonstração de como o recurso futurístico funciona. Confira:





De acordo com o vídeo, basta apontar a câmera do celular para o objeto que será copiado e colado para, literalmente, copiar a imagem dele e colá-la na área de trabalho. Não é preciso um intermediário, como plataformas de e-mail ou de edição.

Por ora, se trata apenas de um protótipo, mas, segundo as respostas ao vídeo, parece que algumas empresas já estão desenvolvendo ferramentas similares. Portanto, o recurso pode chegar ao mercado em um futuro próximo.

Ainda no Twitter , Diagne explicou que a ferramenta funciona ao separar o primeiro plano do objeto escolhido do segundo plano da imagem por meio de machine learning . Feito isso, o dispositivo detecta o local em que o usuário quer colar o objeto copiado. Leva cerca de 2,5 segundos para copiar uma imagem e quase 4 segundos para colá-la.

O código do recurso foi disponibilizado gratuitamente no GitHub para os interessados em testá-lo.