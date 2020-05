Whindersson Nunes diz que não superou o divórcio e rebate críticas

Na semana passada, Whindersson Nunes e Luísa Sonza anunciaram o fim do casamento . Eles postaram um texto nas redes sociais contando que não estão mais juntos e disseram que ainda se amam. Porém, o texto deles não foi bem recebido por todas as pessoas e a influenciadora digital Isabel Mendes criticou o posicionamento que eles tiveram.

A influencer disse que os dois estavam romantizando o fim do casamento. "Parem de romantizar o divórcio! Muito influenciado pelo marketing, felicidade acima de tudo! Eu li o texto que a Luísa Sonza e Whindersson Nunes postaram. Lindo, né? Mas um casamento não vive só de amor! É preciso abrir mão! Não case se você não estiver disposto a perder. No casamento, quanto mais você perde, mais você ganha!", escreveu Isabel no Stories marcando o comediante e a artista pop.

Whindersson fez questão de responder o que foi dito sobre ele e a ex. " Romantizar ? Que palavra é essa?", começou questionando. "Não existe isso de 'quanto mais se perde, mais se ganha'. Isso é coisa de quem usa a fé para sofrer", argumentou o astro de "Os Parças".

"Eu não preciso aguentar nada, nem a pessoa precisa sofrer e aguentar chorando. Eu não vivo em 1820, eu vivo em 2020. É super possível imergir de cabeça no mundo de quem você ama e ver até onde isso dá", continuou. Ele também disse que aprendeu muito com Luísa Sonza e falou que a gaúcha levou muitas coisas boas para a vida dele.

Whindersson ainda continuou falando sobre romantizar a separação . "Não, não superei", admitiu. "Eu li sobre banalizar casamento, matrimônio. Eu simplesmente não dou pitaco no relacionamento de ninguém se eu não for chamado", concluiu o piauense.