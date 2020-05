Luiz Bacci manda repórter perseguir pessoas sem máscara e a chama de "baratinha"

imagine a reporte trabalhando na rua, fazer mil coisas ao mesmo tempo e ainda der que aturar um apresentado infantil chamando ela de "baratinha" na rede nacional, ao vivo. tem que der muita paciência mesmo para gostar do emprego. REPORTER MERECE RESPEITO

Durante o ao vivo, Bacci também ordenou que Zachetta voltasse ao terminal no dia seguinte, mas vestindo um uniforme de fiscal. "Você vai ser a Fiscal Baratinha", disse ele. Visivelmente envergonhada, a repórter disse. "Estou rindo com os olhos".

Na última segunda-feira (04), a repórter Luiza Zanchetta "fiscalizou" pedestres que não usavam máscaras contra a Covid-19 no terminal de ônibus Parque Dom Pedro II, em São Paulo. Além de perseguir traseuntes, a jornalista foi apelidada por Luiz Bacci, apresentador do "Cidade Alerta", de Baratinha.

