iPhone 11 Pro Max estilhaça e perde para iPhone SE em teste de queda; assista

O canal PhoneBuff no YouTube realizou testes de quedas no iPhone SE e no iPhone 11 Pro Max . E o modelo mais barato surpreendeu, se saindo melhor em três dos quatro experimentos realizados.



O único teste em que o iPhone 11 Pro Max se deu melhor foi o que jogava os celulares da Apple de lado, batendo os cantos no chão de cimento. Mas tanto na tela quanto na parte traseira, o novo iPhone SE saiu bem mais inteiro dos testes.

Apesar do vidro poderoso que o iPhone 11 Pro Max carrega em sua traseira, o smartphone mais barato saiu na vantagem sobretudo por ser mais leve. Enquanto o grandão ficou completamente estilhaçado e com suas câmeras sem funcionamento, o único dano visto no iPhone SE foi s tela totalmente trincada.

Vale lembrar que a diferença de preço entre os dois smartphones é bem grande. Aqui no Brasil, o iPhone 11 Pro Max custa, em sua versão mais modesta, R$7.599. Já o iPhone SE chegou ao país custando a partir de R$3.699, ou seja, menos da metade do preço do irmão maior. Confira o vídeo completo dos testes de quedas: